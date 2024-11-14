Снижение числа нарушений правил проезда по выделенным полосам зафиксировали в Подмосковье

В Подмосковье по итогам 10 месяцев 2024 года зафиксировали около 160 тысяч нарушений правил проезда по выделенным полосам для общественного транспорта, что на 20% (почти на 43 тысячи) ниже прошлогоднего показателя, нарушения выявляют с помощью комплексов фотовидеофиксации. Об этом сообщает Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Поведенческая модель водителей изменилась — стали меньше нарушать правила проезда по выделенным полосам и затруднять движение общественному транспорту», — говорится в сообщении.

Чаще всего данное нарушение в этом году фиксировали в мае, сентябре и октябре. Наименьшее число водителей, нарушающих правила, — в январе, феврале и августе. В ведомстве напомнили, что за это автовладельцам грозит штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.