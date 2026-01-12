Logo

Сноубордистка из Подмосковья стала серебряным призером на этапе Кубка России

Официально

Фото: [Федерация сноуборда России]

Представительница подмосковной сборной Варвара Артюхова стала серебряным призером IV этапа национального Кубка России по сноуборду. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Спортсменка из СШОР «Истина» (Истра) выступила в дисциплине «параллельный слалом-гигант». Победу в ней одержала представительница Красноярского края Полина Каримова, третье место заняла сноубордистка из Сахалинской области София Надыршина.

Соревнования прошли в городе Куса Челябинской области, их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России». V и VI этапы соревнований пройдут с 18 по 22 января в Красноярском крае.

Актуально
Подмосковье
Министерство физической культуры и спорта Московской области