Сноубордистка из Подмосковья стала серебряным призером на этапе Кубка России

Представительница подмосковной сборной Варвара Артюхова стала серебряным призером IV этапа национального Кубка России по сноуборду. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Спортсменка из СШОР «Истина» (Истра) выступила в дисциплине «параллельный слалом-гигант». Победу в ней одержала представительница Красноярского края Полина Каримова, третье место заняла сноубордистка из Сахалинской области София Надыршина.

Соревнования прошли в городе Куса Челябинской области, их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России». V и VI этапы соревнований пройдут с 18 по 22 января в Красноярском крае.

