Сноубордисты из Подмосковья стали призерами этапа Кубка России

Представители подмосковной сборной команды стали призерами IV этапа Кубка России по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс-группа-смешанная». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Данила Баранов и Анастасия Привалова (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) заняли второе место, Евгений Генин (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) – третье. Последний выступил в паре со спортсменкой Аввакумовой Златой из Магаданской области.

Состязания прошли в городе Куса (Челябинская область) в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.