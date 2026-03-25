Сноубордисты из Подмосковья завоевали четыре награды на чемпионате России

Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали на чемпионате России по сноуборду - две золотые, одну серебряную и одну бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области

Так, Арсений Томин (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) занял первое место в мужских стартах в дисциплине «сноуборд-кросс». Евгений Генин (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) стал бронзовым призером в аналогичной дисциплине.

Анастасия Привалова (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) стала серебряным призером в соревнованиях среди женщин в дисциплине «сноуборд-кросс». Арсений Томин также стал лидером во второй день чемпионата, в дисциплине «сноуборд-кросс-группа-смешанная». Он выступил в паре со спортсменкой из Магаданской области.

Соревнования прошли на МСК «Сопка» в Красноярске в рамках государственной программы «Спорт России».

