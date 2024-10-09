Соглашения о реализации в Подмосковье крупных агропромышленных проектов подписали на выставке «Золотая осень»

Ряд соглашений о реализации в Подмосковье крупных агропромышленных проектов подписали на 26-й всероссийской выставке «Золотая осень». Документы были подписаны заместителем председателя правительства Московской области Вячеславом Духиным и министром сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергеем Двойных.

«Мне кажется, у Московской области очень четкая ниша, если говорить о сельском хозяйстве. Мы много работаем, чтобы обеспечивать продовольственную безопасность нашей страны. Есть успехи, которые были достигнуты в предыдущие 10 лет», - отметил Духин.

По его словам, особенное значение сейчас имеет уход от импорта в сфере АПК. К примеру, необходимо обеспечить независимость от импорта семян и селекционного материала — в первую очередь, огурцов и помидоров. Работа в этом направлении скоро начнется в Воскресенске. В реализацию проекта вложат 12 миллиардов рублей. А в Кашире реализуют крупный проект по производству пищевого яйца от ГК «Лето». Запуск запланирован на начало 2026 года.

«Колхоз Петровский» за 11 миллиардов рублей построит в Клину молочный комплекс на шесть тысяч дойных коров. В нем планируется выпускать 45 тысяч тонн молока в год. На объекте создадут 335 рабочих мест. Ввод запланирован на второй квартал 2026 года.

Компания «ЭКО-ФЕРМЕР» в конце 2025 года введет в Можайске комплекс по выращиванию уток на 125 тысяч голов в год. Он будет выпускать 164 тонн продукции ежегодно: 100 тонн мяса птицы, 35 тонн утиной печени для фуа-гра и 30 тонн субпродуктов. Инвестиции в проект составят 700 миллионов рублей, будет создано 140 рабочих мест.

АО «Росагролизинг» в рамках сотрудничества позволит подмосковным аграриям обновлять парк техники и реализовывать крупные инвестпроекты на условиях льготного лизинга. ГК «Агро-Центр» через два года построит молочно-товарную ферму на 2,4 тысячи голов в Чехове. В запуск вложат четыре миллиарда рублей и создадут более 60 рабочих мест. «Стронг Техник» в 2026 году построит в Шаховской комплекс по переработке сельхозпродукции за полмиллиарда рублей. Там будет создано около 50 рабочих мест.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

«Заключенные соглашения будут способствовать дальнейшему развитию агропромышленного сектора региона, производственной инфраструктуры и технологий, а также привлечению в отрасль кадров путем создания новых рабочих мест», - отметил Двойных.

Он подписал соглашения о сотрудничестве с «Агрохимической службой России», компаниями «Цифровые перспективы», «ПРОМ ПРОДУКТ», «АстраАгро-Лотошино», ФГБУ «Агроэкспорт» и «Органик». Последняя намерена построить в регионе два распределительных центра для реализации и хранения сельхозпродукции. Ввод запланирован на четвертый квартал 2027 года, будет создано 30 рабочих мест.