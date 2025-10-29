Солист Подольской филармонии получил Гран-при на международном конкурсе
Фото: [t.me/podolskadm]
Солист Подольской филармонии пианист Александр Широков получил две награды по итогам Международного музыкального конкурса заслуженной артистки РФ, народной артистки Абхазии Алисы Гицба.
В Коломне в выходные состоится фестиваль вокальной музыки им. Николая фон Струве, рассказали до этого в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Конкурс проходил в Москве и Сухуме. За победу в нем боролись свыше 200 артистов из восьми стран.
В результате музыкант из Подольска завоевал Гран-при конкурса и первое место в номинации «Искусство аккомпанемента».
