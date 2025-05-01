Соляная комната открылась в детском отделении реабилитационного центра Химок

Соляная комната и адаптивная кухня открылись в детском отделении комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Химкинский». Об этом рассказали в муниципальной администрации.

Соляная комната оформлена в виде пещеры. В ней мягкий свет, звуки природы и морские обитатели на экранах. Расслабляющая обстановка помогает снять стресс и укрепить иммунитет.

«Соляная комната полезна большинству людей, которые испытывают хроническую усталость, депрессивные состояния, истощены заболеваниями дыхательных путей, а также тем, у кого есть заболевания кожи», — рассказала психолог центра Оксана Зотова.

В адаптивной кухне дети с инвалидностью учатся готовить, пользоваться бытовыми приборами, соблюдать технику безопасности. Это помогает им адаптироваться к более самостоятельной жизни в будущем.

Центр ежедневно принимает более 50 детей. Для каждого ребенка разрабатывается индивидуальная программа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по капитальному ремонту объектов соцобслуживания и реабилитации.