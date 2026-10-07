Солнечногорские врачи помогли женщине стать мамой в девятый раз. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В родильное отделение Солнечногорской больницы поступила женщина с доношенной беременностью. В результате естественных родов на свет появилась здоровая девочка весом 3540 грамм и ростом 52 сантиметра. Малышка стала девятым ребенком в многодетной семье, каждый из которых родился в Солнечногорской больнице.

«Рождение девятого ребенка — это огромное счастье и настоящий подвиг материнства. Эта семья является примером любви, заботы и ответственности для всего округа. Мы гордимся тем, что все дети появились на свет именно в нашей больнице, и всегда готовы оказать необходимую медицинскую помощь», — отметила главный врач Солнечногорской больницы Лариса Борисова.

Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо, они уже выписаны домой. Теперь в семье 3 дочери и 6 сыновей.