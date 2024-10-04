Сорок два проекта из Подмосковья стали финалистами окружного конкурса Russian Event Awards

Сорок два подмосковных проекта были признаны финалистами окружного этапа конкурса в сфере событийного туризма Russian Event Awards. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Проекты из Подмосковья представлены в двадцати номинациях из двадцати шести. В их числе Фестиваль «Лажечников и Ко» в Коломне, Фестиваль русской народной сказки «Сказка Град» в Серпухове, Фестиваль уличной культуры WSA в Раменском, Гастрономический фестиваль «Вар-варенье» в Ликино-Дулево, Фестиваль «Вильям Похлебкин» в Подольске.

Финал окружного этапа конкурса пройдет в выходные в Ярославле. Его победители и призеры смогут пройти в федеральный финал премии. В его рамках свои проекты представят участники со всей страны.