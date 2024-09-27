Сорок две дороги отремонтировали в Истре в рамках текущего сезона
Фото: [Минтранс МО]
В Истре в рамках текущего ремонтного сезона провели работы на сорока двух дорожных участках. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ведомстве отметили, что в муниципалитете было отремонтировано одиннадцать участков региональной сети. Их общая протяженность превысила тридцать семь километров. Эти работы были проведены в рамках нацпроекта.
Также была отремонтирована тридцать одна муниципальная дорога. Общая протяженность этих участков составила около одиннадцати километров. В результате проезд стал более комфортным для 120 тысяч жителей.