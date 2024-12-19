Сорок пять парков Подмосковья получили знак качества «Дед Мороз рекомендует»

Знак качества вручают за лучшие елку, резиденцию и почту Деда Мороза, зону для фотографий, фудкорт, входную группу. В прошлом году на получение знака претендовали порядка ста парков. В этом году число участников составило полторы сотни.

В результате тридцать парков получили знак качества за лучшие резиденции Деда Мороза, двадцать четыре — за самые красивые елки, восемнадцать — за почту новогоднего волшебника, одиннадцать — за фотозоны, четыре — за фудкорты, четыре — за входные группы. Лидерами стали парк «Раздолье» и Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха, которые получили по шесть знаков.