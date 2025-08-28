21 августа 2025 года в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Московской области состоялись публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Московского областного УФАС России за I полугодие 2025 года. Публичные обсуждения прошли в формате прямой трансляции на официальном RuTube-канале Управления.

В ходе выступления были оглашены статистические данные, отражающие объем работы, проделанной Московским областным УФАС России по выявлению антиконкурентных соглашений на территории Московской области: «За I полугодие 2025 года Управлением принято 6 решений по делам о картельных соглашениях, возбуждено 4 дела и выдано 10 обязательных для исполнения предписаний. К административной ответственности привлечено 13 хозяйствующих субъектов на общую сумму 15,2 млн рублей. В свою очередь, сумма взысканных штрафов за указанный период составила 25,1 млн рублей»

В завершение мероприятия с докладом по вопросам судебной практики Московского областного УФАС России выступил начальник правового отдела Московского областного УФАС России Ваха Мусаев и привел статистику принимаемых судами решений: «В пользу Управления было вынесено 134 судебных решения. Еще 25 были отрицательными. Большинство из заявлений занимают закупки, весомая часть приходится на постановления о привлечении к административной ответственности, остальное – антимонопольные дела».