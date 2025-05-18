Сотни байкеров открыли сезон в Подольске патриотическим мотопробегом

В Подольске состоялось яркое открытие мотосезона. Около 250 байкеров приняли участие в традиционном мотопробеге «Za Победу», посвященном подвигу народа в Великой Отечественной войне.

Колонна мотоциклистов стартовала от торгово-развлекательного комплекса «Кварц» и проехала по центральным улицам города. Поучаствовали ярые любители экстремальных заездов, представители известных мотоклубов, включая «Ночных волков» и «Асгард». Зрелищное мероприятие привлекло внимание горожан — многие выходили на улицы, чтобы снять на видео громкий заезд.

После завершения пробега для участников организовали полевую кухню с горячей кашей и чаем. Программу продолжили выступления каскадеров, показавших эффектные трюки.

«Благодарю за такой зрелищный и по-настоящему душевный праздник», — сказал глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде состоялось официальное начало мотосезона 2025 года, организованное клубом «Ночные волки».