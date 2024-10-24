Сотрудника территориального отдела МЧС в Сергиевом Посаде задержали за взятку

В Сергиевом Посаде за взяточничество задержали замначальника территориального отдела ГУ МЧС России по Московской области. Об этом рассказали в ГСУ СК России по региону.

По информации ведомства, подозреваемый регулярно получал взятки от гендиректора коммерческой организации за покровительство и непривлечение к ответственности за нарушения.

В общей сложности за девять месяцев текущего года подозреваемый получил четыреста тысяч рублей.

Специалисты провели обыски по местам жительства и работы подозреваемого. Также они изъяли банковские карты и документы.