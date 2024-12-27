Сотрудники Госавтоинспекции в Подмосковье помогли беременной женщине добраться до роддома

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по городскому округу Чехов капитан полиции Александр Беляев и старший лейтенант полиции Семен Елисеев сопроводили автомобиль, в котором находилась беременная женщина, в роддом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

К сотрудникам экипажа ДПС обратился ее муж. Он рассказал, что женщина начала рожать и они не успевают добраться до больницы. Благодаря помощи полицейских роженицу вовремя привезли в медучреждение, в семье родился сын. После выписки из роддома сотрудники Госавтоинспекции приехали поздравить родителей с рождением ребенка.

Ранее сообщалось, что власти Ульяновской области собрались выплачивать по 200 тыс. руб. беременным студенткам.