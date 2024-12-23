Власти Ульяновской области собрались выплачивать по 200 тыс. руб. беременным студенткам

На территории Ульяновской области все будущие мамы, учащиеся на очном отделении, начнут получать разовую выплату в 200 тыс. руб. Об этом сообщил телеграм-канал Shot.

Беременные женщины должны при получении выплаты соответствовать нескольким критериям. Они обязаны проживать в регионе минимум год до начисления им средств, а также находиться на сроке беременности не менее чем в шесть месяцев.

«Помимо выплат, в высших учебных заведениях Ульяновска будут созданы специальные группы временного пребывания для детей до трех лет, их смогут посещать малыши студенток», — указал микроблог.

Такие меры будут вводить в 2025 году в рамках программы по поддержке молодых семей.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что в следующем году все беременные студентки в России будут получать увеличенные пособия. Им начнут выдавать не менее чем по 17 тыс. руб. Это делается по заданию президента Путина, который озвучил свою точку зрения в ходе прямой линии. Он считает, что выплаты не должны быть ниже величины прожиточного минимума.