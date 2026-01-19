Сотрудники ГУ МЧС России по Московской области обеспечили безопасность жителей на крещенских купаниях

Специалисты ГУ МЧС России по Московской области обеспечили безопасность жителей на крещенских купаниях. В ночь на 19 января в регионе было оборудовано более 200 купелей.

У всех официально оборудованных купелей было организовано дежурство спасателей, пожарных, медиков, правоохранителей - в общей сложности более 3,3 тыс. человек. Кроме того, задействовали более единиц спецтехники, включая плавсредств.

Кроме того, был организован оперштаб для оперативного реагирования на возможные происшествия. В результате Крещенская ночь в Подмосковье прошла без несчастных случаев.

Ранее жителей поздравил с Крещением губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.