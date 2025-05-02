Сотрудники лесничеств Подмосковья оперативно включились в борьбу с последствиями непогоды
Лесничие Подмосковья помогают устранять последствия непогоды
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Подмосковные лесничие оперативно включились в работу по устранению последствий непогоды. О ходе работ рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.
В результате непогоды жители более 90 населенных пунктов Дмитрова, Сергиева Посада и Талдома остались без электричества.
Последствия устраняют аварийные бригады МЧС, коммунальных служб, «Россетей», «Мособлэнерго». Также подключились сотрудники Дмитровского, Сергиево-Посадского и Талдомского филиалов ГАУ МО «Мособллес».
«С самого раннего утра 29 бригад, состоящих почти из 100 человек, устраняют завалы и убирают поваленные и упавшие на электропровода и дороги деревья, в лесничествах созданы оперативные штабы, готовые задействовать дополнительные силы и средства для оперативного реагирования», — рассказал и. о. председателя комитета Алексей Ларькин.
Ранее в областном Минтрансе рассказали, что деревья с региональных дорог убирают свыше 370 единиц спецтехники и 123 специалиста дорожных служб.