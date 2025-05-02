Сотрудники лесничеств Подмосковья оперативно включились в борьбу с последствиями непогоды

«С самого раннего утра 29 бригад, состоящих почти из 100 человек, устраняют завалы и убирают поваленные и упавшие на электропровода и дороги деревья, в лесничествах созданы оперативные штабы, готовые задействовать дополнительные силы и средства для оперативного реагирования», — рассказал и. о. председателя комитета Алексей Ларькин.