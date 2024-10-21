Сотрудники лесной охраны рассказывают жителям Подмосковья о правилах заготовки валежника

Сотрудники лесной охраны Подмосковья рассказывают жителям региона о правилах заготовки валежника. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.

В случае необходимости специалисты выезжают прямо на лесные участки, чтобы на примерах показать, как собрать валежник, не нарушив законодательство.

Валежником называют ветки и части стволов деревьев и кустарников, которые отпали в результате естественных процессов. К нему не относятся деревья, вываленные с корнем на поверхность земли.

В случае возникновения вопросов по сбору валежника можно обратиться в любой филиал ГКУ МО «Мособллес» в специальном чате.