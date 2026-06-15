Сотрудники Мособлводоканала восстановили дорожное полотно и благоустроили территории на более чем 30 объектах за май

Специалисты Мособлводоканала в мае провели работу по восстановлению городской среды после ремонта коммунальных сетей: благоустройство и восстановление дорожного полотна выполнено более чем на 30 объектах. Об этом сообщили в Министерстве жилищно‐коммунального хозяйства Московской области.

Поскольку ремонт сетей водоснабжения и водоотведения неизбежно связан с земляными работами, особое значение имеет возвращение территории в исходное состояние. Поэтому восстановление благоустройства — не дополнительная опция, а обязательный этап работ.

В комплекс мероприятий входит целый ряд операций: укладка свежего асфальтового покрытия либо тротуарной плитки, установка новых бордюров и ограждений, выравнивание грунта, подсыпка почвы в местах раскопок, восстановление газонов.

Отдельный приоритет — восстановление тротуаров и входных групп к жилым домам: именно эти зоны наиболее востребованы жителями и должны быть приведены в порядок в первую очередь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.