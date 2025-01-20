Сотрудники онкодиспансера Подмосковья приняли участие в крещенских купаниях

Специалисты Московского областного онкодиспансера приняли участие в купаниях на крещение. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В частности, в прорубь в этом году окунулись заместитель главврача по гражданской обороне и мобилизационной работе Владимир Скибенко, анестезиолог-реаниматолог Александр Головин, а также онколог отделения опухолей молочной железы и кожи №6 Александр Белко.