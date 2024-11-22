Сотрудники полиции Подмосковья сдали около 40 литров крови в рамках донорской акции
Фото: [Московский областной центр крови]
Сотрудники ГУ МВД России по Московской области в рамках донорской акции сдали около сорока литров крови, передает Министерство здравоохранения Московской области.
Выездная акция была организована Московским областным центром крови. В ней приняли участие порядка ста человек.
Согласно статистике, каждый третий человек хотя бы раз в жизни нуждается в переливании крови. В числе таких пациентов — люди с онкологическими заболеваниями, тяжелыми ожогами и травмами, а также те, кому требуется сложная хирургическая операция.