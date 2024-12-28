Сотрудники Росреестра Подмосковья присоединились к акции «Елка желаний»

Так, специалисты исполнили новогодние мечты 6-летней Медины и 4-летней Марьям Омурзаковых. Девочки проживают в Мытищах и ходят в детский сад. Сестры увлекаются художественной гимнастикой, плаванием и живописью. На Новый год они попросили велосипед и музыкальный синтезатор. Сотрудники управления передали им подарки.

«Каждый из нас может внести свой вклад и сделать праздник для детей еще более волшебным и радостным», - отметил замначальника отдела госрегистрации недвижимости Азамат Ахматов.