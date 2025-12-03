Сотрудники Центра развития карьеры Минобразования Подмосковья провели выездные семинары на базе вузов-партнеров

Сотрудники Центра развития карьеры Министерства образования Московской области провели два выездных карьерных семинара на базе вузов-партнеров — во Владимирском государственном университете во Владимире и в Государственном социально-гуманитарном университете в Коломне.

В рамках мероприятий специалисты рассказали студентам и выпускникам педагогических специальностей о возможностях трудоустройства в учреждениях Подмосковья, а также о доступных мерах поддержки.

Приезжие молодые специалисты могут получать ежемесячную компенсацию аренды жилья в размере от 20 до 30 тыс. руб. Также они получают единовременное пособие. Выпускники, окончившие учебу с отличием, могут принять участие в программе по привлечению лучших выпускников в сильные школы Подмосковья с возможностью получения единовременной выплаты в размере 500 тыс. руб.

В ходе семинаров студенты и выпускники смогли пообщаться с руководителями подмосковных школ и получить прямые приглашения на работу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об увеличении числа заявок на поступление в областные колледжи.