Сотрудницу подольского МФЦ признали лучшим наставником Московской области
Сотрудница МФЦ Подольска стала лучшим наставником Подмосковья
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
Сотрудница многофункционального центра Подольска Анастасия Никитина стала лучшим наставником Московской области. Итоги областного конкурса на лучшего работника МФЦ подвели в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Никитина работает в МФЦ городского округа уже семь лет. Благодаря ее поддержке в профессию успешно вошли 20 специалистов.
Теперь Анастасию ждет федеральный этап конкурса на лучший МФЦ страны, на котором она будет представлять Подмосковье.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе будут внедрять в работу технологии «1С».