Сотрудницу подольского МФЦ признали лучшим наставником Московской области

Сотрудница многофункционального центра Подольска Анастасия Никитина стала лучшим наставником Московской области. Итоги областного конкурса на лучшего работника МФЦ подвели в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Никитина работает в МФЦ городского округа уже семь лет. Благодаря ее поддержке в профессию успешно вошли 20 специалистов.

Теперь Анастасию ждет федеральный этап конкурса на лучший МФЦ страны, на котором она будет представлять Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе будут внедрять в работу технологии «1С».