Губернатор Подмосковья подписал соглашение о сотрудничестве с директором «1С»

Подмосковье будет продолжать внедрять технологии «1С» в работу, чтобы повысить эффективность государственного управления. Соглашение о сотрудничестве губернатор Московской области Андрей Воробьев и директор компании Борис Нуралиев подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Системы 1С способны гибко адаптироваться под конкретные задачи, они давно себя зарекомендовали в качестве эффективных инструментов — и для бизнеса, и для органов государственной власти. Подписанное сегодня соглашение позволит нам расширить возможности использования инновационных решений компании в самых разных сферах и сделать госуправление еще эффективнее», — сказал губернатор.

Компания занимается разработкой, дистрибьюцией, изданием и поддержкой программного обеспечения. Среди ее партнеров — более 10 тыс. организаций в 30 странах. Одной из самых известных разработок является система программ «1С: Предприятие», которая предназначена для автоматизации управления, учета и других бизнес-процессов предприятий. Ее используют более 1,6 млн организаций, включая крупнейшие корпорации и госструктуры.

Нуралиев добавил, что сотрудничество в рамках нового соглашения будет способствовать еще большей цифровизации региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.