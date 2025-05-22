Совещание по вопросам противодействия правонарушениям при реализации нацпроектов провели в Подмосковье
В Подмосковье обсудили противодействие нарушениям при реализации нацпроектов
Фото: [t.me/mosoblproc]
Координационное совещание по вопросам противодействия правонарушениям и преступлениям при реализации нацпроектов и госпрограмм провели в прокуратуре Московской области.
Сейчас в регионе ведется реализация 12 нацпроектов, общий объем ассигнований превышает 113 млрд рублей.
В области сохраняются темпы поддержки критически важных отраслей, в том числе здравоохранения и ЖКХ. Продолжается благоустройство населенных пунктов, рекультивация полигонов, строительство очистных сооружений, возводятся и ремонтируются дороги.
«Цель одна — своевременное и всестороннее обеспечение законности при решении масштабных задач по научно-техническому и социально-экономическому развитию страны», — отметили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что сотрудники областной прокуратуры почтили память погибших воинов Великой Отечественной войны.