Совещание по вопросам противодействия правонарушениям при реализации нацпроектов провели в Подмосковье

В Подмосковье обсудили противодействие нарушениям при реализации нацпроектов

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Фото: [t.me/mosoblproc]

Координационное совещание по вопросам противодействия правонарушениям и преступлениям при реализации нацпроектов и госпрограмм провели в прокуратуре Московской области.

Сейчас в регионе ведется реализация 12 нацпроектов, общий объем ассигнований превышает 113 млрд рублей.

В области сохраняются темпы поддержки критически важных отраслей, в том числе здравоохранения и ЖКХ. Продолжается благоустройство населенных пунктов, рекультивация полигонов, строительство очистных сооружений, возводятся и ремонтируются дороги.

«Цель одна — своевременное и всестороннее обеспечение законности при решении масштабных задач по научно-техническому и социально-экономическому развитию страны», — отметили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что сотрудники областной прокуратуры почтили память погибших воинов Великой Отечественной войны.

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