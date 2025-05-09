Работники прокуратуры Подмосковья почтили память погибших воинов Великой Отечественной войны
В прокуратуре Подмосковья почтили память воинов Великой Отечественной войны
Фото: [Медиасток.рф]
Сотрудники аппарата прокуратуры Московской области и территориальных прокуратур почтили память воинов Великой Отечественной войны, которые погибли в боях за Родину.
«Мы склоняем головы перед теми, кто отстоял мир и свободу ценой невероятных усилий. Их самоотверженность — пример для всех нас!» — отметили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что прокурор Подмосковья Сергей Забатурин почтил память воинов, погибших в Великой Отечественной войне, приняв участие в памятной акции в Горках-2.