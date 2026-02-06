Советские плакаты представят на выставке в Серпухове
Фото: [Серпуховский историко-художественный музей]
В Серпуховском историко-художественном музее 11 февраля состоится открытие тематической выставки «Все на выборы!». Экспозиция, представленная при поддержке Избиркома Подмосковья, познакомит посетителей с коллекцией политических плакатов времен СССР из собрания Александра Новосельцева.
Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, выставка посвящена первым выборам в Верховный Совет СССР, которые прошли 10 февраля 1946 года.
Посетители смогут увидеть плакаты разных десятилетий советской эпохи, которые объединены общей темой гражданского участия.
