Совместная тренировка игроков молодежной хоккейной лиги и спортсменок из женской хоккейной команды прошла в Подольске
В Подольске провели спортивный мастер-класс для юных хоккеисток
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В подмосковном Подольске накануне Нового года состоялся особенный спортивный мастер-класс. В Ледовом дворце «Витязь» игроки молодежной команды «Воевода» провели совместную тренировку с воспитанницами женской хоккейной команды «Академия Атлант».
В роли наставников для девушек выступили четыре хоккеиста «Воеводы»: капитан Максим Янишевский, вратарь Иван Левашев, нападающий Алексей Казак и защитник Даниил Гребнев. Каждый из них поделился профессиональными секретами в соответствии со своей игровой ролью, показав индивидуальные технические упражнения.
Капитан Максим Янишевский продемонстрировал юным хоккеисткам свой коронный прием — обманку для вратаря «Клюшка-конек-клюшка». Голкипер Иван Левашев сосредоточился на обучении вратарской школы «Академии», сделав акцент на правильной технике выполнения разворота на ногах и щитках, а также на базовых элементах перемещения.
В завершение встречи хоккеисты «Воеводы» тепло поздравили девочек с наступающими праздниками.
