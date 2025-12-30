Совместная тренировка игроков молодежной хоккейной лиги и спортсменок из женской хоккейной команды прошла в Подольске

В подмосковном Подольске накануне Нового года состоялся особенный спортивный мастер-класс. В Ледовом дворце «Витязь» игроки молодежной команды «Воевода» провели совместную тренировку с воспитанницами женской хоккейной команды «Академия Атлант».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о реализации проекта «Умный ФОК» в регионе.

В роли наставников для девушек выступили четыре хоккеиста «Воеводы»: капитан Максим Янишевский, вратарь Иван Левашев, нападающий Алексей Казак и защитник Даниил Гребнев. Каждый из них поделился профессиональными секретами в соответствии со своей игровой ролью, показав индивидуальные технические упражнения.

Капитан Максим Янишевский продемонстрировал юным хоккеисткам свой коронный прием — обманку для вратаря «Клюшка-конек-клюшка». Голкипер Иван Левашев сосредоточился на обучении вратарской школы «Академии», сделав акцент на правильной технике выполнения разворота на ногах и щитках, а также на базовых элементах перемещения.

В завершение встречи хоккеисты «Воеводы» тепло поздравили девочек с наступающими праздниками.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил с Новым годом детей на ледовом шоу в Мытищах.