Современную блочно-модульную котельную запустили в Кашире

Современную блочно-модульную котельную построили и запустили в работу в Кашире. Объект расположен на Стрелецкой улице, рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Мощность котельной составляет 2,0 МВт. Она обеспечивает теплом и горячей водой четырнадцать многоквартирных жилых домов и одно социальное учреждение.

В Кашире в 2024-2028 годах проведут тридцать мероприятий по модернизации котельных. На эти цели направят свыше трех миллиардов рублей.

В следующем году в округе капитально отремонтируют, реконструируют и построят более 36 километров теплосетей. В 2026-2028 годах — еще более тринадцати километров.

Всего в регионе в текущем году проведут 170 мероприятий по модернизации 39 котельных и ЦТП, 185 километров теплосетей. В рамках долгосрочной программы работы проведут на 386 котельных и ЦТП, 611 километрах сетей на 90 миллиардов рублей.