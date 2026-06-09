Создание инфраструктуры пяти государственных индустриальных парков завершится в Подмосковье в 2026 году. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, в июне планируется завершить работы в парках «Титан» и «Импульс», в июле — в ГИП «Ключ», в сентябре — в ГИП «Союз», в декабре — в ГИП в Сергиевом Посаде.

«Эти площадки создаются по принципу „5 в 1“ и позволят инвесторам максимально быстро приступить к реализации проектов», — отметила зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

ПАО «Россети Московский регион» обеспечит технологическое присоединение парков к электросетям. Общий объем мощности составит более 200 МВт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что три компании запустят производство роботов в ГИП «Титан».