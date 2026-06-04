Губернатор Подмосковья: три компании запустят производство роботов в ГИП «Титан»

Три компании запустят производство промышленных, транспортных и логистических роботов в ГИП «Титан» в Ленинском округе. Соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев, гендиректор ООО «Нью Лайн Инжиниринг» Павел Лебедь, управляющий директор ООО «Валдай Роботы» Егор Бакулин и исполнительный директор ООО «Битроботикс» Олег Лисянский.

«Для нас принципиально важно, что в Подмосковье заходят отечественные разработчики и производители, которые создают собственные решения — от промышленных роботов до складской автоматизации и программного обеспечения. Наша задача — дать таким компаниям готовую промышленную среду, чтобы они могли быстрее запускать производство, расширяться, создавать рабочие места», — сказал губернатор.

Компания «Валдай Роботы» планирует инвестировать в проект 2,1 млрд рублей. Помимо производства и складского комплекса в ГИП «Титан» создадут испытательный и демонстрационный полигон, а также учебный центр. К 2030 году планируется выпускать около 1 тыс. единиц продукции в год. Это промышленный робот‑манипулятор «Берилл» грузоподъемностью до 25 кг, промышленный транспортный робот «Аргон» и тяжелый логистический робот «Гранит» грузоподъемностью до 3 тонн.

«Решили остановить свой выбор на Подмосковье, нас привлекли меры поддержки, в частности, выделение земли и субсидий на строительство. Кроме того, поблизости расположен высокотехнологичный колледж, студенты которого в перспективе смогут работать на нашем предприятии. Планируем создать порядка 150 рабочих мест. Сроки реализации проекта 2026–2030 годы», — рассказал Егор Бакулин.

Компания «Нью Лайн Инжиниринг» в 2028 году начнет производить автоматизированные системы хранения, роботизированные краны-штабелеры и специализированные станки для обработки деталей в авиакосмической отрасли. Инвестиции в проект составят около 91 млн рублей.

«Для нас было важно получить не просто площадь под размещение производства, а готовую современную промышленную среду. ГИП „Титан“ предоставляет именно такой формат: это полностью подготовленная площадка с подведенными инженерными коммуникациями, энергоснабжением, логистической инфраструктурой, современными производственными помещениями», — отметил Павел Лебедь.

Компания «Битроботикс» планирует запустить производство роботизированных комплексов, а также систем технического зрения и компонентов: самих дельта-роботов, модульных рам, захватов и конвейерных систем. Максимальная мощность — 200 комплексов в год. Инвестиции в проект составят 150 млн рублей.

«Московская область последовательно делает ставку на технологический суверенитет и поддержку передовых производств. Развитие робототехники и промышленной автоматизации — не просто тренд, а стратегический приоритет для конкурентоспособности российской экономики», — сказал Олег Лисянский.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение с «ВПГ Лазеруан» о расширении центра развития промышленной робототехники.