Спартакиада студенческих отрядов Подмосковья прошла в Мытищах

«Спартакиада РСО — значимое событие для наших студентов, к которому они долго готовятся. Это не только соревнование, где выявляют самого сильного и ловкого, но и отличная площадка для обмена опытом, налаживания контактов между ребятами из разных учебных заведений региона», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.