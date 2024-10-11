Спартакиада студенческих отрядов Подмосковья прошла в Мытищах
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
Четвертая Спартакиада студенческих отрядов Подмосковья прошла на базе Государственного университета просвещения в Мытищах, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
«Спартакиада РСО — значимое событие для наших студентов, к которому они долго готовятся. Это не только соревнование, где выявляют самого сильного и ловкого, но и отличная площадка для обмена опытом, налаживания контактов между ребятами из разных учебных заведений региона», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.
В мероприятии приняли участие свыше ста подмосковных студентов. Ребятам нужно было продемонстрировать свои навыки в таких дисциплинах, как мини-футбол, волейбол, нормативы ГТО, баскетбол и перетягивание каната. Результаты состязания объявят на закрытии третьего трудового семестра студенческих отрядов региона.