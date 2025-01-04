Спасатель в Сергиевом Посаде в свой выходной вынес инвалида из горящей квартиры и потушил пожар

Работник ГКУ МО «Мособлпожспас» в Сергиевом Посаде в свой выходной день спас инвалида из горящей квартиры и потушил возгорание. Инцидент произошел в селе Шеметово 3 января.

Водитель пожарной техники 252-й ПСЧ Николай Зинин в свой выходной день проезжал по селу и заметил, что из окна квартиры одного из жилых домов идет дым.

От жильцов спасатель узнал, что на место уже вызваны экстренные службы. Также ему рассказали, что в квартире на первом этаже проживает мужчина с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 70 лет.

Спасатель сразу же бросился на помощь пенсионеру. Он зашел в квартиру и обнаружил инвалида на кухне. Специалист вынес жителя на улицу и посадил в автомобиль. После этого он вернулся в комнату, где горел диван. Там он оперативно потушил пожар.

Когда на место прибыли экстренные службы, Николай передал пожилого мужчину сотрудникам скорой помощи.