Спасатели и силовики провели урок безопасности в школе Подольска

В Подольске сотрудники ГУ МЧС России по Московской области, инспекторы дорожной полиции и специалисты военной автоинспекции провели урок безопасности для детей.

Занятие прошло в третьем корпусе школы Бородино в ЖК «Каскад Парк». Школьникам рассказали, как действовать в критических ситуациях, напомнили единый номер вызова пожарных и спасателей, правила пожарной безопасности и основы безопасного поведения на дорогах.

После теоретической части дети приняли участие в перетягивании пожарного рукава, примерили боевую одежду пожарных и поиграли в шашки пожарными извещателями. Также прошла демонстрация пожарного оборудования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил правоохранителей региона с профессиональным праздником.