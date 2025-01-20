Спасатели обеспечили безопасность жителей во время Крещенских купаний в Подмосковье

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечили безопасность жителей во время празднования Крещения. На контроле спасателей находилось 118 площадок, оборудованных для купаний.

Все купели были заблаговременно проверены на предмет безопасности. В период купаний спасатели дежурили, обеспечивая безопасность верующих при погружении в воду.

Как отметил замначальника управления по организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ Владимир Галяс, температура воды в подмосковных водоемах в праздничную ночь составляла не более пяти градусов. Для нетренированного человека погружение в такую воду может быть опасным.

«Спасатели дежурили у купелей, помогая пожилым людям, женщинам и детям аккуратно спуститься в купель и беспрепятственно выйти из нее. Они также были готовы в случае необходимости оказать гражданам первую помощь», - рассказал Галяс.

Он добавил, что купания прошли спокойно, и каких-либо серьезных инцидентов зафиксировано не было.