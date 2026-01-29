Спасатели Подмосковья эвакуировали двух рыбаков с Иваньковского водохранилища в Дубне

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли из снежного плена двух рыбаков. Инцидент произошел на Иваньковском водохранилище в Дубне.

За помощью спасателей обратились двое мужчин 1981 года рождения из Щелково и Дубны. Жители отправились на водохранилище ловить рыбу примерно в 2 км от берега.

Когда рыбаки решили отправиться домой, они обнаружили, что их мотобуксировщик замерз и перестал работать. К этому моменту же стемнело и усилилась метель. В результате мужчины застряли в районе острова Могилевский.

Спасатели незамедлительно отправились на помощь, используя судно на воздушной подушке. В ходе операции они держали связь с рыбаками и применили поисково-навигационную систему «Юрий Великий», которая была разработана самими спасателями.

В результате координаты мужчин были определены, и рыбаков вместе с их техникой благополучно доставили на берег. Помощь медиков им не потребовалась.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ликвидации последствий мощного снегопада в начале января.