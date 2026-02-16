Спасатели Подмосковья эвакуировали мужчину, который провалился под лед и сломал ногу в Дубне

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли мужчину, который провалился под лед. Инцидент произошел возле деревни Карманово в Дубне, когда пострадавший пересекал канал имени Москвы.

Спасателей вызвал очевидец случившегося. Специалисты незамедлительно выехали на место на судне «Хивус-6». На место они установили, что в ледяную воду провалился мужчина 1963 года рождения, который шел с дачи. При этом житель смог самостоятельно выбраться из полыньи, но подняться ему не дала боль в ноге.

Спасатели уложили мужчину на носилки и доставили к машине скорой помощи. С подозрением на перелом ноги и переохлаждение пострадавший был госпитализирован.

