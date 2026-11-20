Более 12 тыс. жителей Волоколамского округа — почти 4 тыс. детей и свыше 8,5 тыс. взрослых — уже прошли вакцинацию от сезонного гриппа. Врачи рекомендуют сделать прививку до конца ноября, чтобы организм успел выработать иммунитет к пику заболеваемости, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Заведующий взрослой поликлиникой Волоколамска Руслан Корсаков пояснил, что защита формируется примерно за три недели, а массовая иммунизация помогает создать коллективный иммунитет. Хотя вакцина не дает стопроцентной гарантии от заражения, она значительно снижает риск болезни и тяжелых осложнений.

Сделать прививку жители могут в прививочном кабинете взрослой поликлиники по будням: с понедельника по четверг с 8:00 до 15:00 и в пятницу с 8:00 до 14:00. Записаться на процедуру можно через участкового терапевта, у администратора в регистратуре или по единому номеру 122.

Помимо вакцинации, медики советуют соблюдать базовые правила профилактики: тщательно мыть руки с мылом после улицы и транспорта, избегать контактов с заболевшими, высыпаться, заниматься спортом и добавлять в рацион продукты, богатые витамином С.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с начала 2026 года в подмосковные медицинские учреждения в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» закупили более 300 единиц оборудования для реабилитации.