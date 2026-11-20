Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 20 ноября Вооруженные силы России нанесли один из самых массированных ударов за все время конфликта. Об этом он сообщил в своем канале.

По данным Зеленского, с ночи Россия запустила более 400 ударных дронов и свыше 110 ракет, из которых 27 были баллистическими. Атака охватила многие города и регионы Украины.

Украинский лидер отметил, что удары наносились по объектам энергетики, логистической инфраструктуре, мостам через Днепр и железнодорожным объектам.

Ранее Трамп рассказал о реакции Путина на удары Украины по Крымскому мосту.