Дочь 45-летней бывшей участницы Comedy Woman Елены Борщевой Марта столкнулась с обвинениями в поступлении в ГИТИС по блату. Об этом сама артистка рассказала на юбилее КВН телеграм-каналу «Звездач».

Накануне в соцсетях и среди студентов начали появляться комментарии о нечестном поступлении девочки в вуз. Но, как рассказала Борщева, после личного знакомства с ее дочерью люди поменяли свое мнение.

«Когда они уже с ней познакомились, они поменяли свое мнение, потому что она действительно была на всех турах, поступала во все вузы золотой пятерки», — поделилась Елена.

Она подчеркнула, что дочь проходила все туры и поступала во все основные актерские вузы. Более того, отметила актриса, Марта планировала поступать на следующий год, если бы не поступила в ГИТИС.

Напомним, похожая ситуация произошла с Анной Пересильд — дочерью актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. Девочка поступила в театральный вуз и столкнулась с хейтом в соцсетях: пользователи обвинили ее в использовании наследственной славы.

За Анну заступилась актриса Дарья Мороз. Она заявила, что девочка прошла все туры на общих основаниях.

Ранее певица Любовь Успенская заявила, что верит в успех своей дочери.