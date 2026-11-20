Ежегодно россияне платят налоги с зарплат, покупок и имущества — но далеко не все знают, куда идут эти деньги и кто решает, на что их потратить. Накануне Дня работника налоговых органов интернет-издание «Ямал-Медиа» вместе с юристом Татьяной Вахрамян разобралась, как устроена налоговая система страны.

По словам Вахрамян, даже человек, ни разу не посещавший инспекцию, регулярно сталкивается с налогами и является их плательщиком.

Основные платежи для граждан:

НДФЛ — удерживает работодатель;

НДС — включен в стоимость товаров и услуг;

налог на имущество — для собственников недвижимости;

транспортный налог — для владельцев авто.

У предпринимателей перечень зависит от системы налогообложения.

Куда уходят деньги?

Вахрамян сравнивает налоги с общим кошельком жильцов дома: чтобы работали лифты и ремонтировалась крыша, жильцы скидываются на общие нужды. Так же финансируются государственные задачи — школы, больницы, дороги, соцпрограммы и безопасность. Федеральный бюджет берет на себя оборону и крупные проекты, региональный — здравоохранение, образование и дороги, муниципальный — благоустройство и улицы. Отдельный источник — страховые взносы работодателей во внебюджетные фонды.

При этом налоговая служба не решает, на что тратить собранное: ее задача — контроль за соблюдением законодательства и своевременной уплатой. Распределяют деньги органы власти, утверждая бюджеты.

Почему налоги платим, а проблемы остаются?

Возможности бюджета ограничены, а потребностей много, поясняет юрист. Но дело не только в сумме поступлений — важно и то, насколько эффективно деньгами распоряжаются. Поэтому качество дорог и школ зависит от бюджетных решений и контроля за расходами, а не от налоговой инспекции.

Махинации выявляют автоматизированные системы ФНС: они сопоставляют декларации и находят несоответствия. При подозрениях инспекторы запрашивают документы и опрашивают свидетелей.

Громкие дела: предприниматель Константин П. не уплатил налоги с ₽25 млрд — долг составил ₽9,7 млрд, суд дал 10 лет (позже сократили до восьми). В Хакасии Александр З. уклонялся от акцизов и НДС — ущерб более ₽3,4 млрд, приговор — три с половиной года. В Москве Александр А. организовал фиктивный документооборот ради вычетов по НДС — ущерб свыше ₽1,4 млрд, пять лет колонии-поселения.

При этом у налогоплательщиков есть и права: на вычеты и льготы, разъяснения, проверку начислений и обжалование неправомерных решений. Каждый вправе интересоваться и расходами бюджета. Как подчеркнула Вахрамян, чем понятнее людям принципы налогообложения, тем осознаннее отношение к своим обязанностям и правам.