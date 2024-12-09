Спасатели Подмосковья освободили утку, которая вмерзла в лед на пруду в Орехово-Зуево

Подмосковные спасатели освободили утку, которая вмерзла в лед на пруду в Орехово-Зуево. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

За помощью спасателей обратились местные жители, которые заметили замерзающую птицу. Специалисты подплыли к утке на надувной лодке и, используя небольшой лом, аккуратно раскололи лед вокруг птицы.

Вероятно, утка все это время спала и не заметила, что попала в ледяную ловушку. Освободив птицу, спасатели отвезли ее на берег, где отогрели в своей одежде. После этого пленницу отпустили на волю.