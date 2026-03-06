Спасатели Подмосковья помогли мужчине, который заблудился в лесу Балашихи
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
В Балашихе специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли мужчину, который заблудился в лесу. Инцидент произошел недалеко от квартала Соколовка.
За помощью спасателей обратился житель в возрасте 32 лет. Он рассказал, что решил срезать путь через лес, но заблудился. Помимо этого, он попал в водоем, промок и сильно замерз.
Специалисты незамедлительно выдвинулись на место и запросили бригаду скорой помощи. Найти заблудившегося удалось в кратчайшие сроки. После этого пострадавшего благополучно вывели из леса и передали врачам.
