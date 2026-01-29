Спасатели Подмосковья помогли округам с уборкой снега

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли округам Подмосковья с уборкой снега. Работники ведомства расчищали территории от снега, а также помогали с застрявшим транспортом.

К примеру, в Шатуре спасатели помогли расчистить дворы, улицы, подъезды к социальным учреждениям, территории у мемориалов. Там же с помощью автоцистерны и буксировочного троса они вытащили из сугроба машину скорой помощи.

В Волоколамске спасатели расчистили территорию у ДК в селе Осташево, помогли разгрузить оборудование и вытащили из снега легковой автомобиль. В Рузе — помогли социальному такси с пассажирами преодолеть обледеневший подъем. С ликвидацией заторов помогли в Домодедово и Ленинском округе.

«Параллельно многие наши части занимались плановой расчисткой собственных территорий и подъездных путей для поддержания порядка и обеспечения постоянной оперативной готовности в любых погодных условиях», - добавил первый замначальника ведомства Анатолий Плевако.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по устранению последствий первого за год мощного снегопада.