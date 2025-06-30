Спасатели Подмосковья помогли женщине, заблудившейся в лесу в Шатуре

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли пожилой женщине, которая заблудилась в лесу в Шатуре. Инцидент произошел в чаще у поселка Черусти, куда пенсионерка отправилась за грибами.

Так, жительница в возрасте 73 лет пошла в лес собирать грибы. В какой-то момент она поняла, что не может найти дорогу домой, и позвонила в службу «112».

Прибывшие на место спасатели позвонили заблудившейся и попросили ее описать местность, в которой она находилась. После этого специалисты начали прочесывать лес, подавая звуковые сигналы. Женщина нашлась менее чем через час. Помощь медиков ей не потребовалась.

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