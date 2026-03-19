Спасатели Подмосковья вскрыли дверь в квартиру пенсионерки, нуждавшейся в помощи

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» вскрыли дверь квартиры, где находилась пожилая женщина, нуждавшаяся в медицинской помощи. Инцидент произошел в Ногинске.

За помощью спасателей обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее матери 1965 года рождения с диагностированным сахарным диабетом стало плохо, и она не может открыть дочери дверь.

Спасатели оперативно прибыли на место. В подъезде они услышали, как пенсионерка кричит и хрипит. В присутствии сотрудников полиции было принято решение вскрыть дверь квартиры. Однако из-за сложной системы запоров сделать это быстро не удалось.

В связи с тем, что состояние пострадавшей быстро ухудшалось, и она перестала отвечать на звонки дочери, спасатели решили использовать бензорез и слесарный инструмент и деблокировали дверь. Пенсионерке оперативно оказали необходимую помощь.

