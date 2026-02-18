Спасатели Подмосковья вывели из леса Солнечногорска заблудившегося лыжника
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Подмосковные спасатели вывели из леса в Солнечногорске заблудившегося лыжника. Инцидент произошел в районе деревни Головково, передает ГКУ МО «Мособлпожспас».
За помощью специалистов обратился мужчина в возрасте 41 года. Он рассказал, что пошел в лес кататься на лыжах, но заблудился. При этом у гражданина диагностирован сахарный диабет.
Спасатели нашли мужчину примерно за два часа. Лыжник был немного напуган и замерз, но в целом чувствовал себя удовлетворительно. Помощь врачей ему не понадобилась.
