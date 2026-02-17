Спасатели предупредили жителей Подмосковья об опасности катания со стихийных горок

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям и гостям области об опасности катания со стихийных горок. В особенности к бдительности призвали родителей.

Стихийные горки могут возникать у дорог, оврагов, берегов водоемов. Нередко с них можно скатиться прямо на проезжую часть, в забор или столб, в водоем. Кроме того, склон горки может скрывать камни, мусор, корни деревьев, ямы.

«Родителям необходимо понимать, что такая горка не проходит никаких проверок на безопасность. Спасатели настоятельно рекомендуют кататься только на специально оборудованных и проверенных горках. Перед спуском взрослым следует лично осмотреть трассу на наличие препятствий, оценить, чтобы он был безопасным и находился вдали от дорог и воды», — подчеркнул первый замначальника ведомства Анатолий Плевако.

